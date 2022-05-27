韩流元祖KangTa与郑柔美稳定交往2年，将於今秋结婚？ 所属社：暂无相关计划

今日有韩媒报导称，H.O.T成员KangTa与女友郑柔美计画在今年秋季结婚，据身边人透露已经同双方亲友分享结婚消息：「经过2年的交往，对彼此产生了确信。 」

不过KangTa和郑柔美的所属社均向媒体表示，虽然两人仍在稳定交往，但暂时没有结婚计画。



KangTa与郑柔美在2019年8月第一次传出绯闻，但否认称「只是关系很好的同僚」，2020年2月才正式公开恋情。 郑柔美从前就是H.O.T的粉丝，而且在五位成员中尤其喜欢KangTa。 16时为了看KangTa曾离家出走、和朋友一起从釜山跑来首尔，还伪造了家庭通知书说是去参加学校活动。 2017年出演KangTa主持的电台节目时透露读书期间曾用「七炫老婆」当网路ID名称，恋情公开后更被部份网友视为「成功粉丝」。



郑柔美2004年作为演员出道，曾出演《屋塔房王世子》《检法男女》等作品。



KangTa是第一代偶像男团H.O.T的成员，1996年出道，2001年组合解散后展开独立发展，目前是SM娱乐理事兼股东之一。 因为之前曾被爆出与不止一位女生同时见面，所以结婚消息一出，不少粉丝希望这次可以安下心好好在一起，纷纷为二人送上祝福。



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