《于氏王后》全钟瑞背部全裸色诱姜泳锡！「人间吸血鬼」李洙赫成功转型

由全钟瑞、金武烈、李洙赫和郑柔美等人主演的人气古装韩剧《于氏王后》在亚洲各地掀起热话，一刀不剪的19禁《于氏王后》原装版本已於「黄Viu煲剧平台」全套上架，香港观众可谓大饱眼福。

韩剧《于氏王后》讲述高句丽君王高男武（池昌旭 饰）意外驾崩后，「于氏王后」于正熙（全钟瑞 饰）为了保卫王权而连夜展开「娶嫂婚」，却发现三王子高发岐（李洙赫 饰）冷血残忍，让正熙直觉不能让他登上王位，因此她决定赶往四王子高延优（姜泳锡 饰）阵营；三王子得悉后联手大王子高孛义（宋再临 饰）回宫夺权，正熙为此焦虑之际，从小仰慕哥哥高男武的五王子高罽须（郑宰光 饰）挺身而出，率领大批兵力力挺于氏王后，一场绝地内斗即将上演！



全钟瑞解决亲姐

《于氏王后》上半部凭藉郑柔美露点演出、池昌旭裸女疗伤赢尽话题，让观众不禁期待接下来的剧情发展！在日前播出的下半部中，女主角全钟瑞亲自上演大尺度戏码，由她饰演的于正熙为了和四王子达成联婚，不但出动背部全裸，还口含对方手指为其止血，使四王子彻底沉船；此外，于正熙也终於看清亲姐姐于顺（郑柔美 饰）的为人，一箭解决祸患，成功刻划出于氏王后为了守护国家未来的决心。



李洙赫煲剧做功课

剧中各个角色恰如其分，尤其饰演三王子高发岐的李洙赫获网民大赞表现亮眼，其中杀妻不眨眼的残酷眼神更是令人心寒，李洙赫透露事前做了不少功课：「我第一次留胡子，也晒黑了很多，同时在开拍前看了大量史剧来参考。」人称「人间吸血鬼」的他也笑言，过去曾扮演死神、疆尸、阴间使者，却鲜有演出人类角色：「以前我有过这样的顾虑，为甚么我不能扮演普通的角色？所以我努力锻炼身体，现在愈来愈多人找我演出一般人的角色了，最近我还扮演了侦探和求职者，我也能够在这些作品中看到很多真实的自己。」



《于氏王后》已在「黄Viu」全套上架，香港观众亦可免费收看《DNA恋人》、《半熟男女》、《天空城堡（日本版）》等，煲尽亚洲话题剧集。



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