话题古装韩剧《于氏王后》原版完整登陆黄Viu！郑柔美露点压力过大，池昌旭荒淫任舔疗伤

史诗式古装韩剧《于氏王后》上月播出后话题不断，剧中郑柔美首度露点上阵、李洙赫杀人不眨眼，幕幕大尺度戏码引发全网哗然！该剧会有全套8集「19禁」原装版本今日（12日）在「黄Viu煲剧平台」登场，香港观众万勿错过。

韩剧《于氏王后》讲述高句丽君王高男武（池昌旭 饰）意外驾崩后，智勇双全的「于氏王后」于正熙（全钟瑞 饰）为了解决当前的政治危机，只能赶往边境与五王子联婚；可是宰相乙巴素（金武烈 饰）、三王子高发歧（李洙赫 饰）以及王后的亲姊姊于顺（郑柔美 饰）无一不对王位虎视眈眈，一场大型的权力斗争也随即上演⋯⋯



主演古装 全为父亲

「百想影后」全钟瑞首度演出史剧便独挑大梁担正「王后」一角，谈到挑战《于氏王后》的契机，全钟瑞表示：「一开始是因为父亲希望我主演这部剧集，后来我也被于氏王后所吸引，因为她是一个野心勃勃、坦诚而进取的女人；历史上有很多堪称传奇的女性都没有得到太多关注，作为演员的我能够扮演如此重要的女主角，我觉得别具意义。」



争取上位 主动献身

不过讲到《于氏王后》的亮点，非幕幕激情戏莫属！饰演王后亲姊姊「于顺」的郑柔美，剧中她为了上位，不择手段色诱高男武，入行超过二十年的她更首度露点演出！剧中郑柔美因听从巫女之话，采用春药引诱大王高男武，期间却误吃迷药，与巫女上演了激情的女女床戏；



后来她更幻想为大王侍寝，解放两点激战高男武。对於大胆演出，郑柔美坦言背负极大压力：「我也是第一次接受这种挑战，当然会感到负担！但我认为这是剧本里不能缺少的情节，而且一定要有这个场景才来呈现这部剧的开端，所以我决定拍摄之后，便努力地和制作组一起讨论。」



还有男神池昌旭，在新剧不但大晒傲人胸肌，还有一幕为了疗伤，竟让三位只穿丁字裤的裸女口含冰块为他舔净伤口，场面荒淫无度！想一睹「19禁」的一刀不剪版本《于氏王后》，请即上「黄Viu」完整原版观赏。



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