韓流元祖KangTa與鄭柔美穩定交往2年，將於今秋結婚？ 所屬社：暫無相關計劃

今日有韓媒報導稱，H.O.T成員KangTa與女友鄭柔美計畫在今年秋季結婚，據身邊人透露已經同雙方親友分享結婚消息：「經過2年的交往，對彼此產生了確信。 」

不過KangTa和鄭柔美的所屬社均向媒體表示，雖然兩人仍在穩定交往，但暫時沒有結婚計畫。



KangTa與鄭柔美在2019年8月第一次傳出緋聞，但否認稱「只是關係很好的同僚」，2020年2月才正式公開戀情。 鄭柔美從前就是H.O.T的粉絲，而且在五位成員中尤其喜歡KangTa。 16時為了看KangTa曾離家出走、和朋友一起從釜山跑來首爾，還偽造了家庭通知書說是去參加學校活動。 2017年出演KangTa主持的電台節目時透露讀書期間曾用「七炫老婆」當網路ID名稱，戀情公開後更被部份網友視為「成功粉絲」。



鄭柔美2004年作為演員出道，曾出演《屋塔房王世子》《檢法男女》等作品。



KangTa是第一代偶像男團H.O.T的成員，1996年出道，2001年組合解散後展開獨立發展，目前是SM娛樂理事兼股東之一。 因為之前曾被爆出與不止一位女生同時見面，所以結婚消息一出，不少粉絲希望這次可以安下心好好在一起，紛紛為二人送上祝福。



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