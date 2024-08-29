影后&男神加盟韩剧《于氏王后》今天首播！全钟瑞首度挑战古装，池昌旭时隔11年「须」霸气～

集结历代级演员阵容，由「百想影后」全钟瑞领军、金武烈、池昌旭、李洙赫、郑柔美、赵汉哲和宋再临等人主演的全新古装动作韩剧《于氏王后》将於今日（29日）重磅登场，香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴进度。

韩剧《于氏王后》以高句丽时代为背景，讲述国王（池昌旭 饰）意外驾崩，于氏王后（全钟瑞 饰）来不及哀悼丈夫之死，就要解决面临废位的重大危机，高句丽宰相乙巴素（金武烈 饰）、三王子（李洙赫 饰）以及王后的亲姊姊于顺（郑柔美 饰），无一不对王位虎视眈眈；暂时掌握权力的于氏设法在24小时内将设立新国王，维持政局平稳，权利斗争一触即发！





*《于氏王后》的五大角色人物简介&六大看点



全钟瑞势不可挡

「怪物新人」全钟瑞於2018年凭电影《烧失乐园》一举成名，其后她更以《声命线索》夺下第57届百想艺术大赏影后，出道仅三年便将影后宝座收入囊中，星途一片光明。《于氏王后》是全钟瑞首次演出的史剧，早前首波剧照曝光后，网友直指她「势不可挡」、「用眼神杀人」；制作团队也透露她是王后一角的不二之选：「全钟瑞能够展现出于熙的正直、意志和勇气，请注意她的独特演技。」





池昌旭时隔11年再演古装

《于氏王后》以「王后」全钟瑞为故事中心，剧集亦云集多位男神众星拱月，其中池昌旭继《奇皇后》后，睽违11年再度挑战古装，不少观众大赞他的落腮胡造型霸气、成熟佬味外露；「人间吸血鬼」李洙赫亦将以野心王子角色登场，展示出不同以往的沉实演技。





全新韩剧《于氏王后》今日上午11时在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《完美的家族》、《好搭档》和《凌晨两点的灰姑娘》，尽览话题韩剧。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻