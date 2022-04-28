尹恩惠分享《宫》与朱智勋街头吻戏拍摄幕后！韩网友：「真正的传奇场面，再看一次也好心动」

27日播出的《Radio Star》中，尹恩惠作为嘉宾出演，节目中她也分享电视剧吻戏的幕后故事。

在《宫》中成爲话题的经典场面明洞街头吻戏，尹恩惠说：「那时候导演带著我们去了明洞的正中央，我们连拍什么都不知道就被带走了。我们连拍什么都不知道就被带走了，摄像机就安装在那里。」



她继续说道：「我们连位置都不知道，突然听到导演很有魄力的说『站在那里！把摘掉帽子，亲亲吧！』我们就这么做了。但是...人们自然而然地围了起来，一直在问『什么啊』然后一边拍照，是很真实的吻戏。」



这段播出后，也在网路上引发热议。网友们纷纷表示：「真正的传奇场面」、「再看一次也心动又开心」、「《宫》真的很有趣，导演、配乐、美术都很好，演技反而有青涩的感觉」、「《宫》的宫吻戏真的太棒了」、「如果我成爲路过的市民的话，我会炫耀一辈子」、「现在人们应该都戴著口罩吧，好伤心ㅠㅠ」、「现在绝对做不到」、「那个逃跑的场面被拍到，就像电视剧里的场面一样」、「尹恩惠那时候真的好漂亮啊」等等。

《宫》（又称：《我的野蛮王妃》）在2006年播出，由尹恩惠、朱智勋、金桢勋、宋智孝主演，故事背景是假设大韩民国也像英国、日本一样为君主立宪制的背景之下所展开的故事。讲述平凡无奇的女高中生申采静，因爷爷的遗言，而跟同校的「皇太子」李信结婚后，发生的一连串浪漫喜剧。当年风靡全亚洲，一定有不少人都追过吧～



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