尹恩惠分享《宮》與朱智勛街頭吻戲拍攝幕後！韓網友：「真正的傳奇場面，再看一次也好心動」

27日播出的《Radio Star》中，尹恩惠作為嘉賓出演，節目中她也分享電視劇吻戲的幕後故事。

在《宮》中成爲話題的經典場面明洞街頭吻戲，尹恩惠說：「那時候導演帶著我們去了明洞的正中央，我們連拍什麼都不知道就被帶走了。我們連拍什麼都不知道就被帶走了，攝像機就安裝在那裡。」



她繼續說道：「我們連位置都不知道，突然聽到導演很有魄力的說『站在那裡！把摘掉帽子，親親吧！』我們就這麼做了。但是...人們自然而然地圍了起來，一直在問『什麼啊』然後一邊拍照，是很真實的吻戲。」



這段播出後，也在網路上引發熱議。網友們紛紛表示：「真正的傳奇場面」、「再看一次也心動又開心」、「《宮》真的很有趣，導演、配樂、美術都很好，演技反而有青澀的感覺」、「《宮》的宮吻戲真的太棒了」、「如果我成爲路過的市民的話，我會炫耀一輩子」、「現在人們應該都戴著口罩吧，好傷心ㅠㅠ」、「現在絕對做不到」、「那個逃跑的場面被拍到，就像電視劇裡的場面一樣」、「尹恩惠那時候真的好漂亮啊」等等。

《宮》（又稱：《我的野蠻王妃》）在2006年播出，由尹恩惠、朱智勛、金楨勳、宋智孝主演，故事背景是假設大韓民國也像英國、日本一樣為君主立憲制的背景之下所展開的故事。講述平凡無奇的女高中生申采靜，因爺爺的遺言，而跟同校的「皇太子」李信結婚後，發生的一連串浪漫喜劇。當年風靡全亞洲，一定有不少人都追過吧～



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