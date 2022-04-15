韩健身教练心中的艺人身材TOP1男星！BTOB李旼赫全年健身不打烊，练就一身爆肌超有型

这样美丽的肉体，就应该给更多人看到啊！

韩国知名健身教练Namjin最近在IG限动分享了BTOB成员旼赫在健身房的影片，留言说：「我们国家的艺人里，论身材旼赫哥是第一。 80kg全程深蹲8组，轻轻松松就完成了。 」旼赫转发并留言：「真相是...... 完全不轻松，快要死了。 」



MH’s trainer: out of all our country’s celebrities, minhyuk’s body is the top



80kg full squat 8 sets with ease



: in reality it wasn’t with ease and I almost died pic.twitter.com/bNvZDdXVnH — joyce (@jjellybeans_) April 13, 2022

这位PO主是棒球运动员出身的健身教练朴南镇（音），Musclemania健美大赛评委、Musclemania Grand Prix及四届Sports模特Grand Prix冠军得主、Ces Korea PTC讲师，虽然不是由所有健身教练一起投票选出，但获得这样资质人物的认可，还是相当令人刮目相看。



李旼赫曾在IG公开「Body证件照」，线条清晰的王字腹肌和结实有型的宽肩，每一张都令人惊叹啊：



这个fox的wink也太勾人啦！XD





之前在《全知干预视角》也有展示居家健身，就连「淡季」的身材管理都超级严格，一年365天里360天都会做运动：



李旼赫运动训练影片，内有爆肌和喘气声，点开前请注意音量XD



韩网友：「这是偶像艺人的身材吗？ 已经达到健身教练水准了吧！」、「不是普通的肌肉发达，而是非常美观帅气那种」、「他在《偶运会》的60m短跑成绩和世界纪录只差0.2秒」、「连骨头都很好看」、「看到名字还有点意外，看到照片后完全被说服」、「 刚出道还很瘦来的，真的是坚持运动的成果」、「有这种毅力和精神，不论做什么都会很优秀吧」。



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