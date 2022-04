韩健身教练心中的艺人身材TOP1男星！BTOB李旼赫全年健身不打烊，练就一身爆肌超有型

这样美丽的肉体,就应该给更多人看到啊!

韩国知名健身教练Namjin最近在IG限动分享了BTOB成员旼赫在健身房的影片,留言说:「我们国家的艺人里,论身材旼赫哥是第一。 80kg全程深蹲8组,轻轻松松就完成了。 」旼赫转发并留言:「真相是...... 完全不轻松,快要死了。 」



MH’s trainer: out of all our country’s celebrities, minhyuk’s body is the top



80kg full squat 8 sets with ease



: in reality it wasn’t with ease and I almost died pic.twitter.com/bNvZDdXVnH