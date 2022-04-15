韓健身教練心中的藝人身材TOP1男星！BTOB李旼赫全年健身不打烊，練就一身爆肌超有型

這樣美麗的肉體，就應該給更多人看到啊！

韓國知名健身教練Namjin最近在IG限動分享了BTOB成員旼赫在健身房的影片，留言說：「我們國家的藝人裡，論身材旼赫哥是第一。 80kg全程深蹲8組，輕輕鬆鬆就完成了。 」旼赫轉發並留言：「真相是...... 完全不輕鬆，快要死了。 」



MH’s trainer: out of all our country’s celebrities, minhyuk’s body is the top



80kg full squat 8 sets with ease



: in reality it wasn’t with ease and I almost died pic.twitter.com/bNvZDdXVnH — joyce (@jjellybeans_) April 13, 2022

這位PO主是棒球運動員出身的健身教練朴南鎮（音），Musclemania健美大賽評委、Musclemania Grand Prix及四屆Sports模特Grand Prix冠軍得主、Ces Korea PTC講師，雖然不是由所有健身教練一起投票選出，但獲得這樣資質人物的認可，還是相當令人刮目相看。



李旼赫曾在IG公開「Body證件照」，線條清晰的王字腹肌和結實有型的寬肩，每一張都令人驚歎啊：



這個fox的wink也太勾人啦！XD





之前在《全知干預視角》也有展示居家健身，就連「淡季」的身材管理都超級嚴格，一年365天裡360天都會做運動：



李旼赫運動訓練影片，內有爆肌和喘氣聲，點開前請注意音量XD



韓網友：「這是偶像藝人的身材嗎？ 已經達到健身教練水準了吧！」、「不是普通的肌肉發達，而是非常美觀帥氣那種」、「他在《偶運會》的60m短跑成績和世界紀錄只差0.2秒」、「連骨頭都很好看」、「看到名字還有點意外，看到照片後完全被說服」、「 剛出道還很瘦來的，真的是堅持運動的成果」、「有這種毅力和精神，不論做什麼都會很優秀吧」。



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