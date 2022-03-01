《全知干預視角》BTOB李旼赫大秀360度完美肌肉！「其實鏡頭前不夠真實，實際上在家是完全不穿的」

小編是半夜看到這一集的，精神瞬間變超好！XDDD

最新一期《全知干預視角》BTOB全員上節目，一開始是拍攝大家在家中的模樣，其他人都在吃東西，而旼赫一早起床就開始鍛鍊自己的身材，本人表示這還是「淡季」時，沒在營業的身材，實在是太驚人了！



一早先做伏地挺身與側舉啞鈴，側拍時手臂肌肉就相當壯碩，經紀人感嘆：「一年的365天裡，就有360天都會做運動，喜歡把自己的身材保持很好的狀態，就連上音樂節目時，也會帶著8kg的啞鈴。」



「拍身材照時，會幾個月都不吃飯，只吃蛋白質，對自己身材的自負心非常強。」旼赫也表示自己的確勝負欲很強，自我管理非常的徹底。



持續讓觀眾們嘴巴撐大的各種鍛鍊鏡頭。



經紀人還補充說：「BTOB基本上練舞都是4、5個小時，因為練習室前面就是健身房，中間如果有休息時間，旼赫就會去健身房繼續鍛鍊。」真的是太了不起了。



主持人問旼赫在家都不穿上衣，是不是太不真實了？旼赫表示真的不太真實，因為在家裡，其實是什麼都不穿的，全身完全不穿，自然的生活著。（忍不住想像了啦！XDDD）



▼比起影片前半段的旼赫，後面昌燮吃泡麵的模樣，就相當真實了，讓小編好有共鳴啊～。



更多BTOB成員們生活與工作的面貌，可以回看這一期《全知干預視角》（2月26日播出的EP.189）

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