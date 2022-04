BTS柾国在国外也持续被私生饭折磨！独自直播与粉丝互动时，一直有电话骚扰：「是谁？好可怕喔。」

老话一句,私生饭不是饭,是犯罪者!!!

在昨天,BTS防弹少年团忙内柾国开直播与粉丝互动,渡过美好的时光时,忽然酒店房间里的电话一直狂响,打扰了柾国与粉丝们的好情绪。



柾国直播到一半时,酒店电话突然响起,但接起来后就挂掉了。没过多久又再度响起,一直打断柾国直播的情绪:「该拿这电话怎么办,我讨厌这个声音!」但接起来后却没反应,柾国不高兴地大喊:「看吧!到底是谁?谁啊!」

no srsly leave him alone pls. these sasaeng should not go to the concert. pic.twitter.com/GJLN5YYNEH