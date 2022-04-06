BTS柾国在国外也持续被私生饭折磨！独自直播与粉丝互动时，一直有电话骚扰：「是谁？好可怕喔。」

老话一句，私生饭不是饭，是犯罪者！！！

在昨天，BTS防弹少年团忙内柾国开直播与粉丝互动，渡过美好的时光时，忽然酒店房间里的电话一直狂响，打扰了柾国与粉丝们的好情绪。



柾国直播到一半时，酒店电话突然响起，但接起来后就挂掉了。没过多久又再度响起，一直打断柾国直播的情绪：「该拿这电话怎么办，我讨厌这个声音！」但接起来后却没反应，柾国不高兴地大喊：「看吧！到底是谁？谁啊！」

no srsly leave him alone pls. these sasaeng should not go to the concert. pic.twitter.com/GJLN5YYNEH (@JeonKaye97) April 5, 2022

「好可怕喔，连画面都是破碎的…，这样就好像是恐怖片的主人公了，好可怕喔，不满意这声音（一直响起）。」柾国看起来也非常无助，在昏暗的房间里，气氛也变得相当恐怖。



而这并不是饭店的工作人员来电，而是私生饭的骚扰，随后，工作人员也进来帮柾国把电话拿走。看到不明人士一直打来骚扰柾国，粉丝们也感到相当气愤，并谴责这样的行为。

▼完整直播影片：



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