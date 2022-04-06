BTS柾國在國外也持續被私生飯折磨！獨自直播與粉絲互動時，一直有電話騷擾：「是誰？好可怕喔。」

老話一句，私生飯不是飯，是犯罪者！！！

在昨天，BTS防彈少年團忙內柾國開直播與粉絲互動，渡過美好的時光時，忽然酒店房間裡的電話一直狂響，打擾了柾國與粉絲們的好情緒。



柾國直播到一半時，酒店電話突然響起，但接起來後就掛掉了。沒過多久又再度響起，一直打斷柾國直播的情緒：「該拿這電話怎麼辦，我討厭這個聲音！」但接起來後卻沒反應，柾國不高興地大喊：「看吧！到底是誰？誰啊！」

no srsly leave him alone pls. these sasaeng should not go to the concert. pic.twitter.com/GJLN5YYNEH (@JeonKaye97) April 5, 2022

「好可怕喔，連畫面都是破碎的…，這樣就好像是恐怖片的主人公了，好可怕喔，不滿意這聲音（一直響起）。」柾國看起來也非常無助，在昏暗的房間裡，氣氛也變得相當恐怖。



而這並不是飯店的工作人員來電，而是私生飯的騷擾，隨後，工作人員也進來幫柾國把電話拿走。看到不明人士一直打來騷擾柾國，粉絲們也感到相當氣憤，並譴責這樣的行為。

▼完整直播影片：



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