【经典回顾】《偶然成为社长》第一季超强打工仔朴宝英也曾有过低潮，因为赵寅成的感性言论而振作起来～

朴宝英真的太可爱了！赵寅成这段鼓励的话自己听了觉得肉麻，还打了自己一巴掌～。XD 但真的是非常有意义的一段话。

热播中的综艺节目《偶然成为社长2》大获好评，也有不少观众回看了第一季的播出，在特邀嘉宾中，超强打工仔朴宝英的登场也是热门人物之一，而几人在工作完后的空闲时间中，朴宝英也聊到了对两位社长的初印象。

与车太铉是在合作2008年电影《急速丑闻》时认识，当时第一印象觉得对方比想像中冷漠，而车太铉对导演说：「因为她是女生，早上第一场戏就不要排她，排我的戏吧！」朴宝英也是后来才知道车太铉一直都很默默照顾她，真的很为别人著想。



而赵寅成则是一开始觉得很难接近，实际上也没什么交集，有一次朴宝英正处於低潮期，很迷惘的当下盯著眼前的一棵树发呆，内心非常崩溃，就问一旁的赵寅成：「哥，为什么我这么软弱？为什么意志这么薄弱？为什么常常在动摇？」



赵寅成就问朴宝英说：「你觉得那棵树活了多久？」朴宝英回：「一定比我还久吧！」赵寅成接著说：「那这棵树的根一定很深吧！树也是被风吹雨打过来的，人的心当然也会有动摇的时候啊…。」



赵寅成听完害羞地打了自己一巴掌，表示自己真的是说了毫无意义的话呢！但是这段话对朴宝英却非常有意义，还特别记在了日记本上，成为了她莫大的力量。



这段话是不是也温暖到你了呢？

▼朴宝英大谈对车太铉、赵寅成的初印象



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