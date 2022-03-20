【經典回顧】《偶然成為社長》第一季超強打工仔朴寶英也曾有過低潮，因為趙寅成的感性言論而振作起來～

朴寶英真的太可愛了！趙寅成這段鼓勵的話自己聽了覺得肉麻，還打了自己一巴掌～。XD 但真的是非常有意義的一段話。

熱播中的綜藝節目《偶然成為社長2》大獲好評，也有不少觀眾回看了第一季的播出，在特邀嘉賓中，超強打工仔朴寶英的登場也是熱門人物之一，而幾人在工作完後的空閒時間中，朴寶英也聊到了對兩位社長的初印象。

與車太鉉是在合作2008年電影《急速醜聞》時認識，當時第一印象覺得對方比想像中冷漠，而車太鉉對導演說：「因為她是女生，早上第一場戲就不要排她，排我的戲吧！」朴寶英也是後來才知道車太鉉一直都很默默照顧她，真的很為別人著想。



而趙寅成則是一開始覺得很難接近，實際上也沒什麼交集，有一次朴寶英正處於低潮期，很迷惘的當下盯著眼前的一棵樹發呆，內心非常崩潰，就問一旁的趙寅成：「哥，為什麼我這麼軟弱？為什麼意志這麼薄弱？為什麼常常在動搖？」



趙寅成就問朴寶英說：「妳覺得那棵樹活了多久？」朴寶英回：「一定比我還久吧！」趙寅成接著說：「那這棵樹的根一定很深吧！樹也是被風吹雨打過來的，人的心當然也會有動搖的時候啊…。」



趙寅成聽完害羞地打了自己一巴掌，表示自己真的是說了毫無意義的話呢！但是這段話對朴寶英卻非常有意義，還特別記在了日記本上，成為了她莫大的力量。



這段話是不是也溫暖到你了呢？

▼朴寶英大談對車太鉉、趙寅成的初印象



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