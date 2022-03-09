昨天很多人问：「大S再婚的老公酷龙是谁」当年恋情破局后韩国舞王单身多年，52岁的他如今为何想婚了

当年酷龙靠一首歌红遍中港台，成为1990~2000代韩流先驱，你也认识具俊晔吗？

昨天一早，各大媒体就报导了关於「大S」徐熙媛嫁给了20年前的男友，也就是韩流元祖酷龙的成员具俊晔，本人也在 IG 上公开了这个好消息，网友们纷纷献上祝福，一方面也有很多年轻人好奇的问：「酷龙是谁？」



1996年从双人男团「酷龙」出道的具俊晔，今年已经52岁始终保持单身，大众对组合的印象就是一个长发、一个光头，他们最出名的歌曲就是《绕绕绕》（Bing Bing Bing），只要哼出他们的副歌，就会引发很多人的共鸣。

▼《绕绕绕》（Bing Bing Bing）：



而在酷龙最红的那个时期，两人透过朋友介绍而相识相恋，但具俊晔面对公司的禁爱令，最终不得不隐瞒恋情和大S分手，但始终忘不了这位前女友，曾在单亲家庭长大的他，在结婚一事上又特别慎重，曾透露过只要遇到能理解他过去的女人他就会想婚。



如今时隔20年再次透过电话联系上大S，还决定闪婚，就像是电影般情节一样为爱奔走。



最后，希望两人能够更加幸福快乐！祝福大S与具俊晔～。

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