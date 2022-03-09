昨天很多人問：「大S再婚的老公酷龍是誰」當年戀情破局後韓國舞王單身多年，52歲的他如今為何想婚了

當年酷龍靠一首歌紅遍中港台，成為1990~2000代韓流先驅，你也認識具俊曄嗎？

昨天一早，各大媒體就報導了關於「大S」徐熙媛嫁給了20年前的男友，也就是韓流元祖酷龍的成員具俊曄，本人也在 IG 上公開了這個好消息，網友們紛紛獻上祝福，一方面也有很多年輕人好奇的問：「酷龍是誰？」



1996年從雙人男團「酷龍」出道的具俊曄，今年已經52歲始終保持單身，大眾對組合的印象就是一個長髮、一個光頭，他們最出名的歌曲就是《繞繞繞》（Bing Bing Bing），只要哼出他們的副歌，就會引發很多人的共鳴。

▼《繞繞繞》（Bing Bing Bing）：



而在酷龍最紅的那個時期，兩人透過朋友介紹而相識相戀，但具俊曄面對公司的禁愛令，最終不得不隱瞞戀情和大S分手，但始終忘不了這位前女友，曾在單親家庭長大的他，在結婚一事上又特別慎重，曾透露過只要遇到能理解他過去的女人他就會想婚。



如今時隔20年再次透過電話聯繫上大S，還決定閃婚，就像是電影般情節一樣為愛奔走。



最後，希望兩人能夠更加幸福快樂！祝福大S與具俊曄～。

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