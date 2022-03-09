池昌旭&黄寅烨Netflix新剧《安娜拉苏玛娜拉》预计5月开播！取景地原来是热门打卡地点：IU、BTS、TWICE全都去过～

池昌旭、崔成恩和黄寅烨连袂主演的Netflix新剧《安娜拉苏玛娜拉》开播日越来越近了。

据韩国影像物等级委员会透露，已经制作完成的Netflix《安娜拉苏玛娜拉》正在进行等级分类中，预计将於5月上档。《安娜拉苏玛娜拉》改编自河日权作家的同名漫画，讲述一名少女邂逅了不懂事的魔术师之后，实现自我成长的故事。



将围绕著失去成为魔术师的梦想、过著艰难生活的女高中生，和一位可疑的魔术师相遇后，逐渐唤醒过去的梦想的剧情展开。 池昌旭饰演魔术师「李乙」，他有著「漫撕男」一样的俊秀颜值和如同孩子一般般的天真烂漫魅力，同时还兼具成熟男人的冷酷的领袖气质。李乙是个生活在废弃游乐场的神秘角色，会对所见之人问出：「你相信魔术吗？」。而崔成恩将饰演女高中生「尹雅伊」，因为生活贫困不得不放弃梦想，在因缘际会之下遇见了魔术师，於是逐渐找回了当魔法师的梦想，并付诸於行动。黄寅烨则扮演优等生「罗日等」，三人将展开怎样的故事，让观众们很期待。



前不久有网友目击到池昌旭在龙马乐园拍摄，之后公开的电视剧宣传片里也出现了相关场景。 1980年就开始营业的该乐园因受大环境影响而停业，但停业之后因长期废弃而带来的破旧、沧桑感反倒让乐园又成为热门景点，IU、TWICE、RED VELVET Wendy、EXO、防弹少年团等都曾在此拍摄过MV或写真。



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