大S再婚嫁20年前韓國男友，酷龍具俊曄發文：不能再浪費時間了！

大S徐熙媛被爆嫁給20年前男友，韓流元祖酷龍成員具俊曄。

韓媒TV Daily獨家報道稱，徐熙媛和具俊曄日前已經在韓國登記結婚，不久之後具俊曄也將前往台灣在當地再次進行婚姻登記。 說起具俊曄和大S的緣分要追溯到20年前，兩人曾經交往過1年左右，契機是具俊曄曾受歌手蘇慧倫的邀請赴台當嘉賓。 當時擔任《娛樂百分百》主持人的大S看了演唱會後，成了酷龍歌迷。 後來他再度訪台，演藝圈的朋友介紹大S給他認識，還說：「這是你的超級粉絲。 」兩人幾乎是一見鍾情，不久便開始交往。 因為有共同的興趣愛好，又同在娛樂圈，他倆的感情火速升溫，奈何當年娛樂圈大環境並不適合公開戀愛，加之異國而居，聚少離多，最終還是分手了。 具俊曄也曾在韓國綜藝節目中公開過他和大S的戀情。



分開了將近20年的兩人又是如何再續前緣的呢？ 原來是前不久大S和汪小菲宣布離婚，具俊曄得知大S心情不佳，於是主動聯繫了她，兩人也因此再次親近起來。 而大S看到哪怕過去了20年也依舊對她情有獨鍾的具俊曄，終於再次敞開了心扉。具俊曄通過本人IG公開了這一好消息，表示：「我要結婚了，想和20年前相愛的女人延續愛情，聽到她離婚的消息，我找到了20年前的那個號碼聯繫了她。 幸好那個號碼沒變，我們才能重新連接起來，時間已經過去很久，不能再浪費了，所以我提議結婚，她也接受了，決定一起生活...... 希望大家多多支持和祝福，謝謝。 」



跨越了20年的感情，比任何甜言蜜語都要打動人吧。 具俊曄和大S已經悄悄登記結婚，據悉不會再另外舉辦婚禮。具俊曄即將啟程前往台灣去見老婆大S，並決定在台灣暫住幾個月，享受新婚生活。具俊曄表示：「雖然目前情況需要我們小心翼翼，但我還是非常開心，覺得很幸福。」

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