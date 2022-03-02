新剧《Crazy Love》最新预告：金材昱被「秘书」郑秀晶拿著辞职信狂扇巴掌！毛泰九也有这一天嘛 XD

KBS新剧《Crazy Love》（疯狂爱上你）由金材昱、郑秀晶主演。

该剧讲述刻薄的补教老师和对他有复仇心理、假扮他未婚妻的秘书之间甜蜜又杀气腾腾的罗曼史。



公开预告中，卢高镇（金材昱 饰）用傲慢的语气自我介绍：「韩国人气补教老师的佼佼者，我就是『卢高镇』。」他的所到之处有著众多学生追随，但在公司里却因为脾气暴躁等原因让所有人畏惧，还会一直找秘书李信雅（郑秀晶 饰）碴，李信雅则自我安慰：「我是谁啊！我可是在这地狱坚持一年的传奇秘书。」



某天，李信雅被诊断出有脑肿瘤，只剩下不到一年的时间，而卢高镇因为交通事故失去了记忆。绝对无法就这样死去的李信雅也决定进行复仇，假扮成卢高镇的未婚妻，超粗鲁的喂他吃东西，甚至是拿东西丢他！毛泰久也有这一天呀 （误



另一版预告中，李信雅拿著辞职书狂打卢高镇巴掌，并凶狠地对他说：「呀！卢高镇～我警告你，一定要小心走夜路，不是看到我生气了吗？我不会一个人走的，我一定会带你去阴间。」

另外，《Crazy Love》是由《各位国民》、《日与夜》金正贤导演执导，新人编剧金宝蓝执笔，确定在3月7日首播，可以於 Disney+ 收看！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻