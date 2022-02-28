出道10年！人气男团 NU'EST 宣布解散，只有白虎、旼炫续约！3月将发行最后专辑

今日（28日）Pledis娱乐宣与 NU'EST 的专属合约在3月14日终止。

官方立场中提到：「本公司与 NU'EST 各个成员们进行长时间的思考和交谈，长久以来，我们一直在探讨对於组合和成员来说，最好的方向是什么，怎样才能展现出更好的面貌。最后，JR、Aron、Ren 在深思熟虑后决定不续约，重新出发；而白虎、旼炫选择继续与本公司续约。」



Pledis娱乐也强调，这是大家一起讨论后的决定，尊重和支持每个成员的选择。最后提到，NU'EST 将在3月发行专辑，该专辑也是成员们以Pledis娱乐所属艺人 NU'EST 身份参加的最后官方活动，希望粉丝们今后能够给在各领域开始全新挑战的成员们，送上鼓励和支持。



而 NU’EST 在2012年出道，有颜值、有唱功，有舞蹈实力，但是一直红不起来，直到2017年参加《Produce 101》第二季的节目，一举逆袭，就连以前发行的歌都回到排行榜。2019年凭藉著《BET BET》在出道8年后拿到第一个一位，以2611天成为出道最长时间获得一位的韩国团体 ㅠㅠㅠㅠ 希望成员们之后都能走花路啊～



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