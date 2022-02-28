韩剧《鱿鱼游戏》持续发威！李政宰&郑好娟在美国演员工会奖上夺下「视帝视后」现场尖叫声不断

【得奖影片】看他们说得奖感言的时候，不知为何的热泪盈眶，好感人啊！TAT

Netflix出品热门韩剧《鱿鱼游戏》红遍全球，更在欧美一带拥有超高人气，在之后的各大典礼上夺奖无数，而这一次在意义非凡的「美国演员工会奖」上，李政宰和郑好娟各自拿下了「视帝」与「视后」，《鱿鱼游戏》的团队也喜极而泣。



▼李政宰拿下戏剧类最佳男演员成为「视帝」，上台后因为太意想不到而变得语无伦次：「我的天啊！太感谢了，对我来说真的是太大的奖了，我写了一些东西但应该无法念了，真的非常感谢全世界对《鱿鱼游戏》的喜爱，谢谢我们的团队，谢谢大家！」

▼郑好娟拿下戏剧类最佳女演员成为「视后」，伴随著喜悦的泪水，心情相当激动：「首先真的很谢谢大家，我曾经在萤幕前看到的这么多演员们，看著他们我也梦想成为一位演员，能站在这里真的感到非常光荣，谢谢你们让我梦想成真，为我敞开大门。」最后激动地感谢了《鱿鱼游戏》的所有人，喊著他们的名字。

此外，李政宰和郑好娟也都签约了美国娱乐公司Creative Artist Agency（CAA）与汤姆・汉克斯（Tom Hanks）和布莱德・彼特（Brad Pitt）成为同门，期待他们在当地发展时，可以持续发光发热。

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