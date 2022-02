韩剧《鱿鱼游戏》持续发威！李政宰&郑好娟在美国演员工会奖上夺下「视帝视后」现场尖叫声不断

【得奖影片】看他们说得奖感言的时候,不知为何的热泪盈眶,好感人啊!TAT

Netflix出品热门韩剧《鱿鱼游戏》红遍全球,更在欧美一带拥有超高人气,在之后的各大典礼上夺奖无数,而这一次在意义非凡的「美国演员工会奖」上,李政宰和郑好娟各自拿下了「视帝」与「视后」,《鱿鱼游戏》的团队也喜极而泣。



▼李政宰拿下戏剧类最佳男演员成为「视帝」,上台后因为太意想不到而变得语无伦次:「我的天啊!太感谢了,对我来说真的是太大的奖了,我写了一些东西但应该无法念了,真的非常感谢全世界对《鱿鱼游戏》的喜爱,谢谢我们的团队,谢谢大家!」

▼郑好娟拿下戏剧类最佳女演员成为「视后」,伴随著喜悦的泪水,心情相当激动:「首先真的很谢谢大家,我曾经在萤幕前看到的这么多演员们,看著他们我也梦想成为一位演员,能站在这里真的感到非常光荣,谢谢你们让我梦想成真,为我敞开大门。」最后激动地感谢了《鱿鱼游戏》的所有人,喊著他们的名字。

