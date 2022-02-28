MSG Wannabe小分队M.O.M回归啦！刘野好义气应援如愿夺一位，预告年末与《玩什么好呢》开演唱会

＼期待年末演唱会／

从节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）诞生的团体MSG Wannabe，小分队M.O.M（滥调池、姜昌谟、Wonstein与朴宰正）25日以单曲〈想听吗〉回归。

〈想听吗〉和M.O.M出道曲〈看著就好〉（只看著你）同样由作曲家朴根泰打造，Wonstein参与制作，融合了雷鬼与蒙巴顿音乐，歌词「想听我们一起听过的那首歌吗／听完之后会稍微想起我吗／说不定你会想我吧／我为什么很想听见你的声音呢……」要传达出对所爱之人的思念。



MV所呈现的故事很多元，关於家庭、梦想与爱情。姜昌谟（KCM）在实境节目《Godfather》里的儿子崔焕熙（Z.flat），以及MSG Wannabe全成员都参与演出。



一手打造MSG Wannabe的刘野好社长（刘在锡）虽未客串MV，但和《玩什么好呢？》制作组义气相挺，特别录制了一段音乐Reaction影片，刘野好小心翼翼的预测：「感觉会拿一位但不敢保证，不过绝对会是Top100。」更邀请M.O.M年末与《玩什么好呢？》一同开演唱会。



截至26日各音乐平台的成绩，〈想听吗〉数度登上genie实时排行榜第一，bugs最高也有第一名，不过很快就不敌男团BTOB，Melon最高则有14名。



文末，不妨听听《Running Man》现场版吧！是M.O.M〈想听吗〉首舞台：



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