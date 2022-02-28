金贤重演唱会上宣布结婚！与圈外女友一起走过最艰难时期，省略婚礼程序

金贤重在昨天举办的自费演唱会《想说的话》上亲自向粉丝透露这一消息：「我决定与在我最辛苦困难时守在我身边的人一起度过人生。 」

金贤重表示女友是圈外人、不希望在媒体曝光，演唱会上感谢粉丝说：「回想过往，我受到了过分的关心与喜爱，真心感谢在我暗黑无光的日子里默默守护我的粉丝们。 因为有粉丝们的支持和信任，我才能再次鼓起勇气开始人生的后半程。 」

金贤重想到粉丝们给他的爱与支持，认为如果只用文字宣布婚讯的话大概会后悔一辈子，所以在演唱会上亲口告知：「希望用爱为我的音乐人生提供支持的大家，也能给予即将成为我生活伴侣的人作为家人的信任。 」



金贤重所属社也在昨天发布声明，表示准新娘是圈外人，鉴於时局困难将省略婚礼等程序。两个人在最艰难的时期成为恋人、正准备踏出未来的第一步，请大家不要过度猜测。

金贤重2015年作为SS501成员出道，在韩版《流星花园》里饰演花泽类迷倒万千粉丝，随后主演韩版《恶作剧之吻》再攀事业高峰，但2014年开始的一系列官司令他形象严重受创。



金贤重前女友A某2014年指控他施暴导致流产，隔年再称因怀孕产生纠纷、索要16亿韩元赔偿，还把经过删减拼接的kkt对话记录曝光给媒体，并生下金贤重的儿子。 金贤重表示已经给A某6亿韩元封口费要求对流产一事保密，被曝光后以诬告、损害名誉罪等起诉A某，并索要12亿赔偿及退还6亿韩元。 最终法院认为A某证据不足，在2020年判金贤重胜诉。 但2017年又爆出酒驾，令他形象恢复屡屡受阻。

金贤重复出后主演电视剧《时间停止的瞬间》收视率低迷，去年出演谈话综艺《您尽管问》时说他原本性格开朗，现在则变得十分畏缩、害怕被陌生人注视。 不过金贤重用心经营Youtube频道、多次举办小型演唱会与粉丝沟通，最近更获得100万订阅金奖牌，粉丝也为他的人生第二幕表示应援。



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