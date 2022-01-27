朴叙俊&韩韶禧奇幻年代剧《京城生物Creature》近日开拍，《浪漫医生金师傅》编剧与《Stove League》导演合作、剧情和人物设定超吸引人！

《京城生物Creature》今日宣布已经确定由朴叙俊和韩韶禧担任主演并开始拍摄，目标2023年播出。

《京城生物Creature》是一部怪物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，在生与死的边界展开激战，给观众带来激烈的宣泄感以及对人类尊严和本质的思考。 《浪漫医生金师傅》系列编剧姜银庆与《Stove League》导演郑东允合作打造。



朴叙俊饰演的「郑太尚」（音）是北村最出名的资产家、京城第一情报通，天生通晓处世之道，死命硬撑只为继续生存。 运用与生俱来的反应速度和观察能力、独特的亲和力，成为控制整个北村的名人。 比起正义更相信和重视眼前的现实，然而在遇到过著完全不同生活的女主之后，开始正视一直努力回避的、深埋内心的东西，思考改变自己、「像个真正的人一样生活」。



韩韶禧饰演很有名的找人专家「尹彩玉」（音），就连已经过世的人都能找到。 从小和父亲一起往返於满洲和上海，深谙生存之道。 即使在凄惨如噩梦一般的现实里也拼尽全力生存，聪慧过人，擅长使用刀枪和各种机械。 为了寻找10年前消失的母亲来到京城并遇到男主，调查连环失踪事件时发现了恐怖的现实。



朴叙俊表示自己对京城这一时代背景很感兴趣、很高兴遇到这部作品，韩韶禧则透露说彩玉只是表面强悍、实际上内心十分温暖，在剧中有相当丰富的故事，让人对这部预计2023年播出的作品十分期待！

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