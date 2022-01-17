李瑞镇《内科朴院长》搞笑开播！车清华致敬《寄生上流》重现Jessica Song！

上周由李瑞镇、罗美兰、车清华等演员们共同演出的医疗搞笑电视剧《内科朴院长》，李瑞镇饰演一位刚开业但却正在找寻致富秘诀的内科医师，不惜走访许多医院与餐厅，想了解各大家的营业方针，剧情写实又带有无厘头搞笑风格，也有著许多Kuso其他电视电影作品的桥段，令人会心一笑。

其中在第二集，朴元章（李瑞镇饰）院长希望在招聘新员工，於是他诊所内的护士车美英（车清华饰）觉得这地方相当清闲，於是自己替儿子递上了履历，朴元章也不疑有他，便说「车护士介绍的没问题，让我见见他吧！」，就像电影《寄生上流》一样，由朴叙俊介绍的新家教崔宇植，得以顺利地进入豪宅家中工作。



在前往正式面试前，车美英护士还先对儿子耳提面命，儿子志勋说：「我不觉得我在骗人，因为我一定会拿到资格证的。」意指他还不是正式医师，跟电影中的崔宇植一样，明明是重考生却说已经考上大学。接下来两人还演练了一段红遍全球的名场面「Jessica Song」，车清华的声乐唱腔令人感到相当搞笑。



而到了正式面试时，院长夫人罗美兰亲自坐镇，拿了一杯咖啡坐在轮椅上，说是要测试志勋推轮椅的实力，能不能让患者感到舒适。这里也同样致敬《寄生上流》中宋康昊面试时开著宾士车载社长李善均，转弯时他手中的马克杯一滴水都没有撒出来。而在推轮椅的时候，志勋所说的台词也与宋康昊相似，说他与乘客就像是一种陪伴同行的感觉，甚至背景音乐都挑选与电影中一样的乐曲，让观众们一看就想起《寄生上流》。





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