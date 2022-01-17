李瑞鎮《內科朴院長》搞笑開播！車清華致敬《寄生上流》重現Jessica Song！

上週由李瑞鎮、羅美蘭、車清華等演員們共同演出的醫療搞笑電視劇《內科朴院長》，李瑞鎮飾演一位剛開業但卻正在找尋致富秘訣的內科醫師，不惜走訪許多醫院與餐廳，想了解各大家的營業方針，劇情寫實又帶有無厘頭搞笑風格，也有著許多Kuso其他電視電影作品的橋段，令人會心一笑。

其中在第二集，朴元章（李瑞鎮飾）院長希望在招聘新員工，於是他診所內的護士車美英（車清華飾）覺得這地方相當清閒，於是自己替兒子遞上了履歷，朴元章也不疑有他，便說「車護士介紹的沒問題，讓我見見他吧！」，就像電影《寄生上流》一樣，由朴敘俊介紹的新家教崔宇植，得以順利地進入豪宅家中工作。



在前往正式面試前，車美英護士還先對兒子耳提面命，兒子志勳說：「我不覺得我在騙人，因為我一定會拿到資格證的。」意指他還不是正式醫師，跟電影中的崔宇植一樣，明明是重考生卻說已經考上大學。接下來兩人還演練了一段紅遍全球的名場面「Jessica Song」，車清華的聲樂唱腔令人感到相當搞笑。



而到了正式面試時，院長夫人羅美蘭親自坐鎮，拿了一杯咖啡坐在輪椅上，說是要測試志勳推輪椅的實力，能不能讓患者感到舒適。這裡也同樣致敬《寄生上流》中宋康昊面試時開著賓士車載社長李善均，轉彎時他手中的馬克杯一滴水都沒有撒出來。而在推輪椅的時候，志勳所說的台詞也與宋康昊相似，說他與乘客就像是一種陪伴同行的感覺，甚至背景音樂都挑選與電影中一樣的樂曲，讓觀眾們一看就想起《寄生上流》。





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