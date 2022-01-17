「去年差点分手」李多海♥SE7EN在《全知干预视角》大方公开love story猛料！

李多海♥SE7EN相恋7年来极度低调，通过15日播出的《全知干预视角》首次同框亮相！



李多海想PO图秀恩爱，但SE7EN七年来都不同意，这次通过节目大放料！忙得三天没见的两人因为这次拍摄相聚，一日不见如隔三秋，三天对他们而言已经是「好久没见了」。两人因为有摄像机，没有平常自在，变得别扭。在镜头前没什么话说，因为「每天都打电话、发简讯，今天也聊过了。」



李多海并不是一开始就对SE7EN有好感，但SE7EN发起了积极攻势，在李多海的生日Party，两人玩台球时，SE7EN在李多海背后帮忙调整击球姿势之际告白：「多海呀，我和交往吧！」多海害羞转移话题，SE7EN追问为什么不回答，多海就说到这个年纪了一定要说出来吗，默许答应了 。



当初被曝光前，去海外约会旅游时，两人整整一年都谨慎分开不同航班，后来才坐同航班相邻座位。那时SE7EN被路人认出的话，极力否认或者撒腿就跑，秘密恋爱时期的故事令演播厅MC们爆笑不已。



说起两人各自的恋爱史，7年对李多海来说是最长的一次，之前一般是两三年，而7年对SE7EN来说是最短的，恋爱到三四年时，对SE7EN来说「依然是恋爱初期，依然心动」。两人去年差点分手时，多海身边的人都感到惋惜得哭了，多海也舍不得SE7EN背后优秀的大家族成员。



多海想起恋爱初期时的坎，瞬间热泪盈眶，恋爱一个月时，SE7EN想拜见多海妈妈，但多海妈不太乐意，一直推迟见面。SE7EN又想藉著双亲节去拜访，多番沟通后才得到同意，之后才变得亲近。SE7EN对多海妈很孝敬，把自己卡给多海妈买贵价鞋子。多海感慨：「我和这个人能长久下去的源动力也是因为像家人一样。」





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