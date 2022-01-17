2AM赵权 & SJ神童 cover 舞蹈「两大山脉」在《认识的哥哥》相遇了！各有千秋的经典对决超精彩～

这一集 2AM 完整体出演《认识的哥哥》真的超爆笑，大家看了没？

上周六播出的《认识的哥哥》迎来经典二代团 2AM 完整体出演，除了怀旧之外可以说是分分钟都精彩，其中，明明是美声团体却有一位舞技超强的成员赵权，与神童一来一往的展现舞蹈，真的是眨个眼都感到可惜的华丽表演。



▼先公开影片就出现了aespa的《Next Level》（快转到00:22），以及Jewelry的 《one more time》（快转01:44）神童直接跟赵权变成双人舞台，两人合作无间。



▼赵权独舞SOMI的《Dumb Dumb》（00:17），也太好看～！然后 01:38 神童也轻松驾驭了消防车的歌《昨晚的故事》。



▼T-ARA《Roly-Poly》（01:11）还有Rain的《GANG》（02:48）直接二话不说跪地前行，神童太爆笑了啦～！XD 也多亏了扮成老奶奶，笑点大加分！



▼最后，当然不能错过2AM重现经典抒情曲《这首歌》、《死也不能放开你》（1:41）、《给不接电话的你》（2:51），听完真的太满足了！



还没看的人赶快去补回这一集吧～。

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