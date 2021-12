防弹少年团忙内田柾国和李侑菲的被韩网曝出恋情,其后2人的公司也很快作出否认声明。

日前韩网盛传田柾国和李侑菲热恋,一位YouTuber公开了9大证据想要告诉网友和粉丝田柾国和李侑菲恋爱了:

1. 李侑菲是柾国的粉丝



2. 李侑菲IG上会用紫色的爱心(紫色是BTS的官方应援色)



3. 纹身男,火速删除IG照



4.1柾国隔离解除(16日解除,李侑菲17日淩晨PO外出照)+同款手链



4.2柾国隔离解除+同款IG表情符号



5. 李侑菲Q&A(喜欢釜山、9月、紫色、背景画面是两只kiss的兔子等)



6. 关於纹身的歌词(Counting the tattoos on your skin/数著你身上的纹身)



7. 同款卫衣+帽子



8. 柾国哥哥和李侑菲弟弟是IG好友



相关影片越传越广,最终李侑菲方面出面回应,称「毫无事实根据」,经纪公司透露:「他们都没见过面,不认识。之前我们也问过(李侑菲),说只认识SUGA。 这次她听到绯闻之后只是笑了笑,觉得绯闻传得太可笑了。」

随后,田柾国方面也做出了回应,称:「报道并非事实。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻