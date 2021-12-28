池锡辰颁奖礼上接不住车银优的临场发挥，刘在锡发简讯向HAHA吐槽：大哥太弱了XD

刘在锡虽然缺席了《2021 SBS演艺大赏》颁奖典礼，但并不妨碍他在「场外」吐槽。

12月18日，《2021 SBS演艺大赏》隆重举办，作为SBS看板综艺节目的《Running Man》，几乎是全员出席。刘在锡则因为当时被确诊患上COVID-19而被居家隔离未能到场，只能在家看转播的他不忘发简讯和其他RM成员们交流，其中他和HAHA的交谈内容还在《Running Man》里公开了。



当天颁奖礼上，《Running Man》的「王鼻子大哥」池锡辰作为新人奖的颁奖嘉宾登台，另一位同台的嘉宾是「脸蛋天才」车银优，看到他们站在一起，成员们吐槽是「爸爸和儿子」。车银优说道：「我听说池锡辰前辈是RM里最有时尚潮味的人。」这句话其实是他的临场发挥，并没有写在脚本里，池锡辰听了之后回答：「我的时尚也曾成为话题...」并迅速结束了这一话题，接著又有些结巴地表示：「获得新人奖的是...是谁呢？」引得RM成员们哈哈大笑，梁世灿调侃：「两人完全不熟」，金钟国也称：「完全没有默契。」



这一幕就被正在家中看电视转播的刘在锡捕捉到了，随后他就给HAHA发了简讯，说：「池锡辰在直播里的临场发挥太弱了」、「池锡辰不会拿大赏，之前我也想过他可能会拿，（但现在看来）绝对不可能了。」



池锡辰虽然是《Running Man》里的大哥，但并不妨碍弟弟妹妹们喜欢吐槽、调侃他，一方面是为了节目效果，另一方面也证明大哥心宽，并不是小肚鸡肠爱记仇的人，同时说明《Running Man》成员们之间相处模式就是这样轻松自然，像家人好友一般。



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