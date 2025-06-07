申惠善送《鬼宫》咖啡车！《鬼宫》尹成植导演、尹甲母、烤鲍鱼都是《哲仁王后》人马

《鬼宫》里饰演「尹甲」（陆星材 饰）和「汝里」（苞娜／金知妍 饰）化境（预知的未来）女儿的童星吴恩书（오은서），IG帐号日前透露申惠善替《鬼宫》剧组送上咖啡车！

童星吴恩书的帐号由妈妈代管，妈妈5日发出了吴恩书与一台应援咖啡车之合照写下：「谢谢美味的豆沙包和饮料（爱心），今天是《鬼宫》Day。」往咖啡车一看，是申惠善所送，应援横幅写「为《鬼宫》尹成植导演导演、演员和工作人员们Fighting到最后！！」，左右则用了饰演「尹甲母亲」车清华和「『烤鲍鱼』尚膳大人」金吝劝的戏外照，写「咖啡没有豆沙包是不行的！！」、「比御膳料理更好的咖啡拿过来～」。



申惠善、尹成植导演、车清华和金吝劝，这组合有没有想到什么？正是2021热门剧《哲仁王后》啊！回顾哲仁王后，申惠善饰演女主角，即被现代男子附身的哲仁王后「张昭容」（张奉焕＋金昭容），车清华饰演总是「妈妈叫」的崔尚宫，金吝劝饰演待令熟手「万福」，三演员戏里两两互动都相当有趣，尹成植导演的喜剧功力亦受到认可。



而申惠善和车清华、金吝劝的缘分不止《哲仁王后》。车清华2022年加入YNK娱乐（现management SEESUN）和申惠善同门至今，隔年还合作过《今生也请多指教》，剧中两人某一世是叔侄关系；申惠善与金吝劝自2016年就是YNK娱乐同门，‎申惠善2017年也替金吝劝送过咖啡车；2023年车清华和金吝劝继《哲仁王后》再搭档《木偶的季节》演CP。目前三人都是同经纪公司，今年更加入了《哲仁王后》「哲宗」金正贤，公司里俨然形成「哲仁帮」XD。



另外，吴恩书IG写的「今天是《鬼宫》Day」，不是指播出日（播出日是发文隔天与后天）是指拍摄日？还是单纯分享拍摄期间收到咖啡车做宣传而已呢？吴恩书身穿的衣服像是汝里化境的模样，不晓得当天是拍摄化境里的戏，还是其他戏，汝里的看见的未来会成真吗？《鬼宫》今晚结局可别错过！香港观众可於Viu收看。



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