韩国制作组编辑神实力再现！《You Quiz》直接把少女时代变8人！网友意见两极

自从演员金宣虎在事件爆发后，不仅从《两天一夜》节目中下车，录制好的部分也直接被消失，不管是站在边边的他被卡掉，或是坐在两人中间也可以剪到完全看不见他，大家对於韩国制作组的编辑能力相当敬佩，画面几乎完全无违和感。这次类似的状况再度出现在刘在锡的《You Quiz》。

在12月1日播出的tvN综艺节目《You Quiz》，其中一位登场的嘉宾是被称为Idol概念达人的闵熙珍。节目中闵熙珍也提到了当时她所构想的就是SM公司的少女时代，观众们都很熟悉她们在「Gee」一曲时穿著白色短T搭配紧身牛仔裤，闵熙珍也公开了当时的构思过程。



而节目中也出现了当时少女时代的团体资料照片，眼尖的网友们却发现，当时少女时代的完整体应该是9位成员，而电视画面中仅出现8人，成员Jessica直接被消失。由於Jessica从2014年退出了少女时代，当时所属公司SM也发表声明，表示她因个人因素而退出。



许多网友们表示「很有Sense嘛〜」「不错啊，这样对当事人反而更好」「本人是不愿意待在这团队才离开的，所以这样编辑对她应该比较好吧…」「虽然也可以不编辑…但编辑掉就满感谢的」「自己都不想留下了，当然要把她编辑掉啊…」感觉网友们的反应是相当支持制作团队的，普遍认为Jessica当时是依照自己的意愿而离开少女时代。



但当然也有持相反意见的留言，「又不是犯罪的人，这样会不会太过份了？」「非得这样剪掉吗？」「要做到这程度吗？」「那时Jessica的确是与大家在一起的，真的没必要这样。」也有许多人认为这样是否矫枉过正，没必要做到这程度。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻