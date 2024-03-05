是大暖男啊♥ 高三生生动阐述罗人友美谈：把薯条投进嘴巴吃、跪著签名又拎礼物现身

韩网近日出现一篇文章阐述《和我老公结婚吧》「暖男部长刘志赫」罗人友的美谈，是名时为高三生的网友所写。

韩国论坛dcinside的讨论版块「罗人友画廊」，3日出现一篇长文‎生动叙述罗人友的美谈，原Po描述自己2年前还是高三时遇见了罗人友，罗人友亲切的跪著帮他与朋友签名，还大老远跑去美妆店买了护手霜、防晒乳与护唇膏当礼物送给他们，为他们高三苦闷的读书生活加油。文中附上了照片佐证，是背面有著罗人友签名的考题题本，还有护手霜等等罗人友特地买来的礼物。



原Po表示自己本来就打算要公开，不过由於要准备重考所以来迟了，也说明自己和朋友不太知道如何传播艺人美谈，但「希望这世上所有人都能知道罗人友的善良、Nice、令人心动的天使性格」，还希望其他网友能推荐更好的传播平台包括媒体。最后再度感谢罗人友：「虽然不太会读书，但托你的福努力用功了，我们俩最后都考上了大学！太感谢了！！♡」

网友看了纷纷留言「听说考上了好的大学，画廊主（指罗人友）知道也会记得且高兴吧！」、「画廊主真的是最棒的」、「画廊主应该很欣慰吧，画廊主那时候也是天使啊ㅠㅠㅠ谢谢你让我觉得当罗演员的粉丝是对的」、「好感动啊，因为是这样的人品，所以会是更成功的人！」……等等。

按照原Po的意思，此篇文章也被广泛转传，各大韩国媒体争相报导，另个论坛‎theqoo‎也掀起热烈讨论，大家都说罗人友好暖好善良，原Po描述的罗人友「把薯条投进嘴巴吃」的样子也不断被提及、说太可爱了，不少人都自豪没有喜欢错对象呢！



以下附上美谈全文翻译：

「大家好！为了讲述2年前我经历过的演员罗人友美谈，所以写了这篇文章。

2022年6月6日显忠日那天到现在还记得很清楚。我和我朋友是高三生，所以去数学补习班之前，在圣水站附近的Lotteria侬特利（现在已经消失了）（按：侬特利是连锁速食店）吃刨冰。

只有三张桌子的小Lotteria只有我们，还有隔壁桌身高高得看不到尽头、戴著帽子的男子。因为我们的座位附近都是镜子，所以那名男子的模样透过镜子全看得到，一坐下来就要吞掉整个汉堡，把薯条用投掷的方式投进嘴里吃，看著看著觉得很神奇，目光都投向了那里。

那时候我非常喜欢看‎《哲仁王后》‎，会死守直播，还会看《两天一夜》‎，所以发现朝嘴巴投薯条吃的那名男子是演员罗人友时，手开始发抖。真的尽量不妨碍他、假装没认出来，和朋友吃刨冰吃完要走的时候，把想传达的话写在了便利贴上贴在考题题本递给他，因为是高三只有这些纸张，询问能不能签名。然而，他真的欣然的来到我们桌前，还跪著和我们对视，问了我们的名字亲切地签名。

罗人友离开店家后，我和朋友真的吓了一跳后又冷静了一下，吃著不知道是从鼻子进去还是从嘴巴进去的刨冰，回过神后过了20、30分钟左右，整张玻璃外又看到罗人友，他看著我们再次走进来……

罗人友看到我和朋友目瞪口呆，想要让我们冷静下来，说为了鼓励我们认真读书，匆忙挑了不同香味的护手霜，边说边给两个OLIVE YOUNG（按：药妆店）购物袋，让我们各拿一份。打开购物袋，里面有护手霜、防晒乳、护唇膏。他看我们兴奋地鞠躬道谢便比出嘘的手势，很让人悸动……（掩面）直到最后都紧紧握著拳头说要加油，真的非常感谢……

后来查了一下，才知道OLIVE YOUNG和Lotteria往返要20、30分钟的路程，看来是一出门又快速回来了……虽然是炎热的夏天，但是非常感谢！！在高三疲惫的时期，多亏了演员罗人友，获得了温暖与动力。

希望这世上所有人都能知道罗人友的善良、Nice、令人心动的天使性格，多么想公开美谈，但因为我们还要重考，所以迟到了ㅜㅜ对不起ㅠㅠ

还有，我们刚还俗没多久不知道如何传播美谈，最先想到的是官咖（按：粉丝俱乐部），也加入了会员，但没办法发表文章ㅠㅠ 搜寻栏搜寻罗人友官咖，这个网站显示在第二个，所以在这边写了文章，如果有更好的方法或是媒体平台，请告诉我！！任何都欢迎！！

还有，非常感谢罗人友！！虽然不太会读书，但托你的福努力用功了，我们俩最后都考上了大学！太感谢了！！♡」

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻