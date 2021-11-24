从《谤法》《怪物》到《地狱公使》的朴庆子：演员金信禄表现亮眼将再演出金秀贤《某一天》

话剧出身的演员金信禄，从2005年大部分以演出电影作品为主，不过从2020年大家开始从电视剧中看到她的身影，最近她更在热门话题作品《地狱公使》中演出一位育有一子一女的辛苦未婚妈妈朴庆子一角，历经被预告直到真实演示的她，演技出色令观众印象深刻。

演员金信禄曾在2020年tvN电视剧《谤法》中演出主角白昭袗的母亲，虽然具有神力成为巫师，但能力并非太出色，对於没能用心照顾唯一的女儿，让孩子跟著她过著不好的生活，甚至也拥有相似体质，总是在深夜自责酗酒。当时的角色与本次的朴庆子也有点类似。



接下来她也出现在JTBC《怪物》，本次她饰演一位重案组女警，不过她与建设代表许成泰曾有过短暂婚姻关系，剧中角色在工作与私人情感之间有些许矛盾。本次她的身份与打扮，因为是刑警所以比较正式，与之前的苦命妈咪相距甚远。



本次在《地狱公使》中她又回到辛苦未婚妈妈的角色，剧中这位朴庆子为了孩子而努力生活著，从剧情的第一集就引领故事的走向，她是首位让观众们一同经历天使预告，预告后的慌乱与不知所措，以及直到公开演示现场的恐惧，这个陌生的超自然过程，透过演员金信禄的出色表现，让观众们更能够很快速投入剧情并产生共鸣。尤其与律师讨论后坚持先保护小孩，在机场外无法亲自送他们离开而自责，情绪表现更得到广大观众好评。



金信禄接下来更将出现在金秀贤与车胜元的新剧《某一天》，她将饰演一位完美主义的检察官，更被列为主要角色之一。而后续她也将参与由宋仲基主演的JTBC《财阀家的小儿子》，相信大家会时常看到她不一样的演出。



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