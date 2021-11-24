那些年朴信惠收割过的男神们！李敏镐、郑容和、李钟硕都在其中，但女神唯一认爱未婚夫崔泰俊

朴信惠真的拍了超多部热门韩剧，收割过的男神名单也是非常华丽啊～！大家记忆中最有CP感的是哪一部剧呢？

相信昨天大家都被朴信惠与崔泰俊的婚讯给闪到了～，朴信惠出道18年（今年31岁）拍摄过许多戏剧作品，也经常和同剧演员传出绯闻，却唯一认爱崔泰俊，两人同为演员但从未在工作上有合作同框过，彼此默默耕耘自已的事业，交往期间真的低调到不行。

朴信惠&崔泰俊交往低调、认爱多年到公布喜讯！网友：以为是闪婚，瞬间不知道两人恋爱很久了XD



今天就带大家来回顾一下，那些年朴信惠收割过的男神名单，可以说是一个比一个还要华丽呢～！

2003年：朴信惠在童星时期出演《天国的阶梯》饰演女主崔智友的童年时期，留给大众深刻的印象。



2009年：主演《原来是美男》与张根硕、郑容和、李洪基合作，当时也因为一点红，而与同剧的大家都传出了绯闻。之后在2011年：与郑容和二搭《你为我著迷》，弥补了前一部作品里，许多男二粉丝们的遗憾。



2013年：《继承者们》与李敏镐合作，收视率不断攀高，接受采访时两人都透露曾有偷偷恋爱的经验，所以也传出过不少诽闻。



2014年：《皮诺丘》与李钟硕合作，是许多粉丝心目中最有CP感的一对，作品也拥有很高的收视率跟讨论度，自然也出现了许多恋爱传闻。



2016年：《Doctors》与金来沅合作，两人剧中大谈医师生恋，朴信惠也被大众称赞有旺合作男星的好运。



不过，在之后2018年底，与炫彬主演的《阿尔罕布拉宫的回忆》，以及搭档曹承佑的《薛西弗斯的神话》（Sisyphus：the myth），就没有显著的CP感了，两部戏剧刚好都是较为独特创新且未来感的作品。



这样一路看下来，大家印象最深刻的又是哪一对萤幕CP呢～？赶快留言分享让小编知道吧！

PS：默默发现，朴信惠代表著小编的青春啊～。（拭泪）

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