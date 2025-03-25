《卧底高中》正反派脑力PK升级！徐康俊发现父亲遗物爆哭（EP.9-10）

《卧底高校》精彩继续，徐康俊与金信禄展开了一场毫不退让的激烈脑力较量。

郑海成（徐康俊 饰）与吴秀雅（秦基周 饰）顺利回到学校，而因贪腐案件接受警方调查的徐明主（金信禄 饰）再度现身，让众人瞬间陷入紧张氛围。

第9集中围绕校内成绩造假的惊人真相被揭露。 袭击秀雅的歹徒，以及执行学校贪腐计画的人，竟然是数学老师李俊浩（卢钟贤 饰）。 海成发现，俊浩受明主指使，甚至夺走了自己父亲的笔记本。 俊浩苦苦哀求明主保护自己，但明主却冷漠无情地将他抛弃。



负责监视俊浩的朴美贞（尹可而 饰）和高英勋（赵福来 饰）目睹他搭上了宰文（朴真宇 饰）的车后，立即展开追踪。然而，在海成赶到之前，两人因过於冲动贸然行动，反被在文一伙制服，制造了一丝幽默感。 最终，海成及时赶到，迅速扭转局势，为观众带来紧张感与痛快感并存的观剧体验。

随后，海成直接前往理事长办公室，试图出其不意攻破明主的防线。 他质问明主为何选择自己执行这次卧底任务，并播放了俊浩即将接受警方调查的新闻，以此逼迫她认罪。不仅如此，他还拿出了存有关键证据的USB，令明主陷入绝境。 然而，即使在被金局长（李瑞焕 饰）彻底切割后，明主依然保持冷静，甚至露出令人不寒而栗的微笑......



明主公然返回学校，让所有人震惊的是竟然知晓海成在调查第四个校园怪谈时发现的关键线索。 明主一回到学校，海成便被勒令退学，国情院国内4组也接到了待命通知，并被告知团队即将解散。 在此期间，明主还警告海成，秀雅也可能陷入危险，使海成更加紧张，不敢放松警惕。

尽管如此，国情院国内4组的成员们并未放弃，继续追查第四个怪谈的真相。 他们在追踪藏有黄金的最终地点时，直觉认为学校内的徐炳文雕像隐藏著线索。於是，海成伪装成外卖员潜入学校，并发现雕像似乎可以移动。 然而，就在他准备进一步调查时，教导主任白光斗（吴龙 饰）突然出现，迫使他不得不离开。

与此同时，海成与秀雅再次面临新的危机。两人在校园内的亲密合照被恶意散播，彷佛在暗示他们在校园内幽会。校长朴宰文要求秀雅暂停授课。 关键时刻，海成挺身而出，主动坦白自己的卧底身份，解释照片只是误会，成功平息了风波。 而这场危机能够化解，正是因为提前得知海成真实身份的李艺娜（金玟周 饰）暗中向他通风报信，提醒他做好准备。 面对接二连三的威胁，海成与秀雅能否在与明主的斗争中幸存下来，令人倍感好奇。



另一方面，明主也察觉到雕像内隐藏著通往秘密地点的入口，便立即赶往学校。 然而，早一步抵达的海成在校门口以「有间谍渗入」为由，拦住了明主的去路。 趁著明主被阻挡在外，海成迅速转动雕像，潜入地下密室。 然而，随著他逐步深入，紧张感不断升温，但让人意外的是，密室内并没有金条。

在第10集结尾，更加震撼的真相浮出水面。 海成在地底寻找黄金时，却发现了一具白骨尸体。 而更令人心碎的是，尸体旁竟然摆放著他小时候送给父亲的手表。 这一幕让海成泪如雨下，悲痛不已。 随著他痛苦地宣泄情感，观众们也对他将如何揭开父亲死亡背后的真相充满期待。



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