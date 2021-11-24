從《謗法》《怪物》到《地獄公使》的朴慶子：演員金信祿表現亮眼將再演出金秀賢《某一天》

話劇出身的演員金信祿，從2005年大部分以演出電影作品為主，不過從2020年大家開始從電視劇中看到她的身影，最近她更在熱門話題作品《地獄公使》中演出一位育有一子一女的辛苦未婚媽媽朴慶子一角，歷經被預告直到真實演示的她，演技出色令觀眾印象深刻。

演員金信祿曾在2020年tvN電視劇《謗法》中演出主角白昭袗的母親，雖然具有神力成為巫師，但能力並非太出色，對於沒能用心照顧唯一的女兒，讓孩子跟著她過著不好的生活，甚至也擁有相似體質，總是在深夜自責酗酒。當時的角色與本次的朴慶子也有點類似。



接下來她也出現在JTBC《怪物》，本次她飾演一位重案組女警，不過她與建設代表許成泰曾有過短暫婚姻關係，劇中角色在工作與私人情感之間有些許矛盾。本次她的身份與打扮，因為是刑警所以比較正式，與之前的苦命媽咪相距甚遠。



本次在《地獄公使》中她又回到辛苦未婚媽媽的角色，劇中這位朴慶子為了孩子而努力生活著，從劇情的第一集就引領故事的走向，她是首位讓觀眾們一同經歷天使預告，預告後的慌亂與不知所措，以及直到公開演示現場的恐懼，這個陌生的超自然過程，透過演員金信祿的出色表現，讓觀眾們更能夠很快速投入劇情並產生共鳴。尤其與律師討論後堅持先保護小孩，在機場外無法親自送他們離開而自責，情緒表現更得到廣大觀眾好評。



金信祿接下來更將出現在金秀賢與車勝元的新劇《某一天》，她將飾演一位完美主義的檢察官，更被列為主要角色之一。而後續她也將參與由宋仲基主演的JTBC《財閥家的小兒子》，相信大家會時常看到她不一樣的演出。



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