金钟国：3年内一定要结婚，婚后一切听老婆的，她只要满足我这一条就行！

今年46岁的金钟国也开始「恨娶」了，放出大目标：3年内必须结婚！

最近韩娱圈出名的死党Line「属龙俱乐部」的金钟国和车太铉做客了综艺节目《脱掉鞋子恢单4Men》。 「属龙俱乐部」的成员除了他俩之外，还有张赫、洪京民、洪庆仁，而金金钟国则是唯一一个单身汉，他甚至有些沾沾自喜地表示：「兄弟们最羡慕我了。 」



一旁的车太铉听了之后说道：「我不会催你结婚，也不会建议你结婚。 」金钟国吐槽：「你老婆也跟我说不建议结婚。 」车太铉继续称：「之前我一直希望钟国能在40岁之前结婚，还忙著替他张罗相亲，但现在反倒不著急了，为什么一定要结婚呢？ 」



金钟国一脸正色地表示经常听到周围人说不结婚的话老了之后会很孤单，他还喊出「40代以内一定要娶到老婆」的宣言！ 车太铉看著好兄弟说：「明年你都47岁了，那么明年一定要遇到才行，你这种性格肯定还要先相处2、3年，好累啊。 」表示金钟国50岁之前结婚不太可能。

兄弟们的扎心话语并未打击到金钟国，他再次强调一定要结婚，「他们都说婚后会发现对方还有很多问题，我也不知道，反正我要是结婚的话，一定会听老婆的话，她说什么就是什么。 」 面对众人提出的「你太节约」的观点，金钟国也称：「我对女人从来不小气！ 只需满足我这一点就行了，只要让我可以继续健身就行！！」



哈哈哈哈，比起谈恋爱和未来的老婆，运动才是金钟国的真爱吧。

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