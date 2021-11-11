李俊昊回顾与南宫珉男男吻「完全忘了谁亲谁」，和吴代焕约定好今年换他俩亲亲

李俊昊有机会再拿一次男男CP赏吗XD 到时候南宫珉也会在台下观赏耶～

李俊昊上周来到节目《Radio Star》（EP.744）「明日国民演员」特辑，畅谈退伍后2PM回归、过去或现在为戏作品所做的努力……等等，内容绝对少不了生涯经典的「男男吻」。



李俊昊与南宫珉曾在《金科长》创造男亲男脸颊的深刻场面，两人在当年KBS年末演技大赏还交换了位置重演。聊到年末大赏的情景，李俊昊完全忘记是自己亲南宫珉了，他解释自己首次参加大赏非常紧张、脑袋很昏：「很可惜，没能享受当时的典礼。」



MC金九拉马上鼓励他和新剧《衣袖红镶边》与吴代焕男男搭档也拚个MBC年末演技大赏的CP赏：「到时候尽情享受吧！」李俊昊就问吴代焕：「如果得了CP赏，谁要来亲亲呢？」吴代焕马上回：「你来啊！」订下了约定。

李俊昊与吴代焕在剧中饰演王与护卫，经常是形影不离的状态，李俊还透露吴代焕不时会加戏，让他一时招架不住，内心会很纠结：「我也想做些什么（即兴演出）！」



李俊昊说因为太有趣了，所以和吴代焕拍摄时「很幸福」，就让我们观众期待明晚将播出的《衣袖红镶边》吧！也期待两位以男男CP入围年末大赏，但不晓得坐在台下的南宫珉会怎么想呢XD？



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