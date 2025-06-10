《鱿鱼游戏3》为最终章？导演黄东赫：故事已完整，没打算拍第4季！可能制作衍生剧

全球爆红的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》系列即将迎来最终章。 导演黄东赫於6月9日举行的《鱿鱼游戏》第三季制作发布会上正式宣布，第3季将是该系列的完结篇。

在首尔龙山区的首尔龙城举行的记者会上，黄东赫导演表示：「目前没有制作第4季的计划，这是我和Netflix双方在决定制作第3季时就已经达成的共识。 观众看完第3季之后应该也会觉得故事已经完整，没必要再继续拍下去。」



尽管如此，黄导演并未完全关上《鱿鱼游戏》世界的大门。 他语带保留地提到：「并不是说我绝对不会再回来处理《鱿鱼游戏》这个IP。 虽然目前脑中已有其他电影项目在规划中，但如果有合适的机会，我也有意愿制作衍生作品。」



黄东赫导演进一步透露：「在创作过程中，我也会突然好奇『这个时间点那些角色在做什么？』於是产生了想要延伸他们故事的想法。 未来或许会将这些角色的背景故事搬上萤幕。」



《鱿鱼游戏》第3季将讲述主角奇勋在失去挚友后，再次带著自己的目的踏入游戏的故事。 与此同时，隐藏身份潜伏在游戏中的「frontman」、以及从残酷游戏中幸存下来的其他参赛者们也将迎来命运的最终抉择。自2021年第一季播出以来，《鱿鱼游戏》系列迅速风靡全球，不仅登上Netflix历代最受欢迎影集榜首，更在第74届黄金时段艾美奖（Primetime Emmy Awards）一举拿下6项大奖，创下韩剧在国际奖项上的历史性纪录。 同时主创人员全都收获国际认知度。2023年12月26日上线的第2季也展现出惊人号召力，上线仅18天即登上Netflix影集历代人气排行第3位。 随著第3季即将播出，粉丝对本系列的终章也寄予厚望。

《鱿鱼游戏》第3季将於6月27日透过Netflix在全球同步公开，为这场生死游戏画下最终句点。



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