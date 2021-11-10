上视讯课遇到脸蛋天才！戴口罩＆眼镜「假装自己不是车银优」却因为后面的奖杯露馅 XD

车银优以 ASTRO 成员、演员身份活动著，即使相当忙碌，但他也没有因此荒废课业。

目前就读成均馆大学演技艺术系的他，近日就被网友疯传，他以本名「李东敏」出现在视讯课程中，想要低调却因为后面的奖杯被发现，也在网路上引发热议。



有网友发文写下：「朋友给我看了英文发表中16学号的李东敏，假装自己不是车银优的样子太好笑了！虽然是发表，但是他却戴著口罩，甚至沈稳地戴上眼镜，眼睛真的太好看了，完全是小鹿！后面的奖杯没办法藏起来妈？啊...但是为什么不能线下上课？好想见李东敏同学！」



这更让不少网友表示：「装作不是车银优 哈哈哈哈」、「要藏的话，奖杯也得收起来才行呀」、「好可爱」、「一边工作、一边上学真的好认真啊」、「任谁看都是车银优」等等。



另外，车银优确定与金南佶、李多熙合作OCN新剧《Island》，此剧讲述为了消灭人类世界的妖怪们，把出现在济州岛的财阀继承女当作猎物而展开的故事。他将在剧中饰演「约翰」，本名姜灿赫，韩裔美国人，现为曼哈顿教堂的神父。而《Island》预计在2022年上半年播出，大家可以期待一下啦～



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻