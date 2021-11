上视讯课遇到脸蛋天才！戴口罩＆眼镜「假装自己不是车银优」却因为后面的奖杯露馅 XD

车银优以 ASTRO 成员、演员身份活动著,即使相当忙碌,但他也没有因此荒废课业。

目前就读成均馆大学演技艺术系的他,近日就被网友疯传,他以本名「李东敏」出现在视讯课程中,想要低调却因为后面的奖杯被发现,也在网路上引发热议。



有网友发文写下:「朋友给我看了英文发表中16学号的李东敏,假装自己不是车银优的样子太好笑了!虽然是发表,但是他却戴著口罩,甚至沈稳地戴上眼镜,眼睛真的太好看了,完全是小鹿!后面的奖杯没办法藏起来妈?啊...但是为什么不能线下上课?好想见李东敏同学!」



this simple college student, Cha Eun Woo doing an english presentation for his online english course..



*even with a busy schedule, he managed to keep up with his classes..*

