上視訊課遇到臉蛋天才！戴口罩＆眼鏡「假裝自己不是車銀優」卻因為後面的獎盃露餡 XD

車銀優以 ASTRO 成員、演員身份活動著，即使相當忙碌，但他也沒有因此荒廢課業。

目前就讀成均館大學演技藝術系的他，近日就被網友瘋傳，他以本名「李東敏」出現在視訊課程中，想要低調卻因為後面的獎盃被發現，也在網路上引發熱議。



有網友發文寫下：「朋友給我看了英文發表中16學號的李東敏，假裝自己不是車銀優的樣子太好笑了！雖然是發表，但是他卻戴著口罩，甚至沈穩地戴上眼鏡，眼睛真的太好看了，完全是小鹿！後面的獎盃沒辦法藏起來媽？啊...但是為什麼不能線下上課？好想見李東敏同學！」



這更讓不少網友表示：「裝作不是車銀優 哈哈哈哈」、「要藏的話，獎盃也得收起來才行呀」、「好可愛」、「一邊工作、一邊上學真的好認真啊」、「任誰看都是車銀優」等等。



另外，車銀優確定與金南佶、李多熙合作OCN新劇《Island》，此劇講述為了消滅人類世界的妖怪們，把出現在濟州島的財閥繼承女當作獵物而展開的故事。他將在劇中飾演「約翰」，本名姜燦赫，韓裔美國人，現為曼哈頓教堂的神父。而《Island》預計在2022年上半年播出，大家可以期待一下啦～



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