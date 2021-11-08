少时秀英如果当PD，策划金钟国恋爱观察综艺：「看看这男人到底哪里出了问题」XD

少时秀英做客6日播出的JTBC高尔夫综艺《SeriMoney Club》，被问到如果没有做艺人，想做什么职业。 秀英说想做PD，因为发现别人擅长什么事情，这感到非常幸福，喜欢策划创作内容。



（图源：JTBC《SeriMoney Club》截图）

并举例假设，给金钟国策划恋爱观察真人秀，请很多女性和金钟国互动，安放观察摄像机，其他人通过镜头观察分析 ：「这男人到底哪里出了问题XD」大家听秀英的描述，是不是已经有画面感了呢？



（图源：JTBC《SeriMoney Club》截图）

秀英一天录制下来对钟国的印象：「是很固执的类型」。 秀英问假如女友不让运动，金钟国会怎么办？ 梁世灿直呼这问题本身就不成立，热衷於运动的金钟国也答道：「要直接将运动排除在外，其他部份都好说。 」



（图源：JTBC《SeriMoney Club》截图）

朴世莉补充自己对金钟国的观察分析：「虽然互不干涉喜欢的事情，但听不进别人的话，因为没有人叫自己这样那样做。 」金钟国辩称：「在某领域敬重的人对我说的话，是一定会听的。 」



（封面图源：JTBC《SeriMoney Club》截图）

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