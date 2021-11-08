李荷妮事业爱情双丰收！今年初与圈外男友交往，已经到了谈婚论嫁的程度！

今早有韩国媒体报导称李荷妮和男友的关系已经到了认真考虑未来的阶段，随后李荷妮所属社也承认了！

李荷妮所属社表示：「李荷妮今年初通过朋友介绍认识他，正在认真交往中。 对方是圈外人，希望不要因为公开身份资讯和过度关心造成伤害。 请大家给予温暖的视线。 」

据报导，李荷妮今年初在朋友的介绍下认识了圈外男友，两人感兴趣的东西和追求的方向都很一致，女方已经把男友介绍给几个相关人士，对他们的未来十分看好。

李荷妮直到上周都在拍摄SBS电视剧《One The Woman》、工作忙碌又辛苦，男友则一直在背后给她坚定的支持和鼓励，性格开朗积极的李荷妮也对善解人意的男友十分依赖。



另一位相关人士更透露：「两人好像已经在讨论结婚。 因为是圈内人和圈外人交往，两个人都非常小心，但是他们对彼此十分信任，加上也有一定年纪，希望大家先对他们的恋爱表达祝贺。 」

李荷妮是2006年韩国小姐「真」出身，活跃在多个电影、电视剧和综艺节目中，主演的电视剧《One The Woman》上周刚刚好评剧终。 李荷妮曾和演员尹启相交往7年、去年刚刚分手，好开心欧尼找到了温暖的另一半呀！



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