《红天机》「朱香大君」郭时阳连连有新作品！2部新戏还要加入《我家的熊孩子》

郭时阳上综艺的时候给人感觉都像邻家哥哥，期待他的「熊孩子生活」～

近期在古装剧《红天机》扮演反派「朱香大君」的郭时阳可说是邀约满档，在《红天机》终映之后便加入新剧组，目前还要跨足综艺！





SBS月火剧《红天机》上月26日才完结，观众很快就能在全新的JTBC月火剧《IDOL：The Coup》中看见郭时阳的另一种表演，他将饰演经纪公司代表「车宰赫」，与EXID出身的Hani安喜延搭档男女主角。《IDOL：The Coup》本月8日首播。





除了《IDOL：The Coup》，郭时阳也特别演出了Disney+原创剧《警校菜鸟》，据说会有强烈存在感。《警校菜鸟》由Wanna One姜丹尼尔与《逆贼：偷百姓的盗贼》蔡秀彬主演，预计在明年上线。



除了演员本业「很忙」，郭时阳还将跨足综艺界，将成为实境观察节目《我家的熊孩子》新一位熊孩子，本周日（7日）就会登场。预告中，他盯著电视一边快速切菜的画面，让人看了又紧张又钦佩。



郭时阳加入《我家的熊孩子》，不难联想是为了弥补‎崔振赫下车的空缺。郭时阳会如何表现尚未知，但制作方预告郭时阳会展现「萌犬美」，还有华丽的料理才能。



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