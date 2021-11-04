業界票選2021年度電視劇TOP.10《機智醫生生活2》《海岸村恰恰恰》《文森佐》及《怪物》也衝進前四！

一共有16部作品被專業人士推薦，大家2021年不知道有沒有錯過這些好劇呢～？PS：小編好嫩只完整追了７部。

韓國媒體joynews24為迎接創刊17年，進行了「2021年度電視劇」的票選活動，找來200位業界人士（娛樂公司與電視台製作者、電影廣播項目製作者、娛樂記者…等等），來選出在2021年最欣賞的戲劇作品。

由於票數相近的情況，所以一共有16部作品上榜，其中是否有你最愛的韓劇出現呢？歡迎留言跟小編分享！

1．《機智醫生生活2》（35票）



（圖源：tvN《機智醫生生活2》官方截圖）

2．《海岸村恰恰恰》（27票）



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》官方截圖）

3．《黑道律師文森佐》（22票）



（圖源：tvN《黑道律師文森佐》官方截圖）

4．《怪物》（21票）



（圖源：黃viu煲劇平台@《怪物》截圖）

5．《羽毛球少年團》（20票）



（圖源：SBS《羽毛球少年團》官方截圖）

6．《The Penthouse 3》（12票）



（圖源：黃viu煲劇平台@《The Penthouse 3》截圖）

7．《五月的青春》、《婚詞離曲2》（7票）



（圖源：KBS《五月的青春》官方截圖）



（圖源：TV朝鮮《婚詞離曲2》官方截圖）

8．《我的上流世界Mine》（6票）



（圖源：tvN《Mine》官方截圖）

9．《打包袱－盜取命運》、《黑色太陽》、《One the Woman》（3票）



（圖源：MBN《打包袱－盜取命運》官方截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖）



（圖源：SBS《One the Woman》官方截圖）

10．《驅魔麵館》、《人間失格》、《模範的士》（模範計程車）、《Mouse窺探》（2票）



（圖源：OCN《驅魔麵館》官方截圖）



（圖源：JTBC《人間失格》官方截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《模範的士》截圖）



（圖源：tvN《Mouse窺探》官方截圖）

（封面圖源：tvN《機智醫生生活2》、《海岸村恰恰恰》、《黑道律師文森佐》官方截圖／SBS《羽毛球少年團》官方截圖／黃viu煲劇平台@《怪物》、《The Penthouse 3》截圖）

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