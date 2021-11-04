明年就可以见到这位痞帅三流律师！李钟硕拍摄《Big Mouth》的路透照公开～

时隔三年，李钟硕又出现在了小银幕上。

李钟硕自从在2020年最后一天退伍之后就异常低调，除了偶尔发一些照片跟粉丝们打招呼之外，基本很少在公开场合露面。 粉丝们等待多时终於等到了他拍戏回归的好消息，将在电视剧《Big Mouth》中担纲男一号，饰演一名「三流律师」，还是和润娥合作，又一对颜值CP要诞生了，观众们又可以大饱眼福了。



《Big Mouth》讲述了胜率只有10%的三流律师接手一起杀人案诉讼后卷入一系列诡异事件的故事。李钟硕饰演的朴昌浩卷入离奇事件后，不仅突然发生汽车追撞事故，并被验出毒品阳性反应，还有大量的犯罪证据都指向了他，导致他被抓进监狱关了9天。 这9天中朴昌浩为了生存，启动了自己的三寸不烂之舌，伪装成「黑暗世界支配者Big Mouth」四处吹嘘，挖掘出了自己的诈骗潜能，之后成为了天才诈骗犯。

日前韩网上就曝出了李钟硕的路透照，久违的亮相让粉丝们看得十分激动。 深色的西服是非常干练有型的经典款，毕竟颜值摆在那里，越是简单的越是能突出他的气场。



My love Park Chang Ho looks dashing and gorgeously handsome in suit..



I super love you already!



Credits to rightful owner of these pics#LeeJongSuk #BigMouth #BigMouse #빅마우스 pic.twitter.com/sc0VWUhHc4 — ♡ Lee Jong Suk My Boo ♡ (@LJSmyboo) November 3, 2021

每一次李钟硕的新剧就跟他的造型一样，总是让人眼前一亮，这次痞帅的三流律师形象不知道又要迷倒多少女观众呢！

（封面图源：IG@jongsuk0206）

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