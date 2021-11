明年就可以见到这位痞帅三流律师！李钟硕拍摄《Big Mouth》的路透照公开～

时隔三年,李钟硕又出现在了小银幕上。

李钟硕自从在2020年最后一天退伍之后就异常低调,除了偶尔发一些照片跟粉丝们打招呼之外,基本很少在公开场合露面。 粉丝们等待多时终於等到了他拍戏回归的好消息,将在电视剧《Big Mouth》中担纲男一号,饰演一名「三流律师」,还是和润娥合作,又一对颜值CP要诞生了,观众们又可以大饱眼福了。



《Big Mouth》讲述了胜率只有10%的三流律师接手一起杀人案诉讼后卷入一系列诡异事件的故事。李钟硕饰演的朴昌浩卷入离奇事件后,不仅突然发生汽车追撞事故,并被验出毒品阳性反应,还有大量的犯罪证据都指向了他,导致他被抓进监狱关了9天。 这9天中朴昌浩为了生存,启动了自己的三寸不烂之舌,伪装成「黑暗世界支配者Big Mouth」四处吹嘘,挖掘出了自己的诈骗潜能,之后成为了天才诈骗犯。

日前韩网上就曝出了李钟硕的路透照,久违的亮相让粉丝们看得十分激动。 深色的西服是非常干练有型的经典款,毕竟颜值摆在那里,越是简单的越是能突出他的气场。



Woke up with these new photos of Chang Ho shared! Love it Ctto! Thanks #빅마우스 #이종석 #LeeJongSuk #BigMouth #BigMouse https://t.co/jx47Zko7CP pic.twitter.com/OWAOoynClt

My love Park Chang Ho looks dashing and gorgeously handsome in suit..



I super love you already!



Credits to rightful owner of these pics#LeeJongSuk #BigMouth #BigMouse #빅마우스 pic.twitter.com/sc0VWUhHc4