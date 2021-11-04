Super Junior 东海继和妈妈的自拍照后，这次是健身小卡！银赫：「呀～这个是什么，疯了吗」

Super Junior-D&E 为纪念出道10周年，2日发行首张正规专辑《COUNTDOWN》。

这张专辑蕴含以过去十年的时间为基础，Super Junior-D&E 再次重新开始的意思。此前，东海、银赫先各自发行新单曲，并参与音乐节目的打歌活动，接下来也期待主打歌《ZERO》的舞台！



（图源：SM娱乐）



（图源：SM娱乐）

相信不少粉丝购买专辑就是想要收集小卡吧！东海继上次和妈妈的自拍照后，这次的小卡是健身、长发，果然又引发热烈讨论，不少网友＆粉丝都表示：「希望可以抽到健身卡」、「必需拥有」、「东海真的很懂粉丝要什么呢」、「这种小卡才值得收藏啊」、「真好看」、「祝福大家都抽到这张卡」等等。



동해 캘리포니아 러브 포카 교환 구해요ㅠㅠ



저 : 블루문 핑머

: 상탈포카 or 휠라포카 pic.twitter.com/On374wR6kN — 거래계 (@rjforPdlsepanj) November 4, 2021

在专辑开箱中，银赫一看到健身小卡就说：「呀～这个是什么，疯了吗？」东海也马上解释：「我为什么会那么喜欢运动，现在应该明白了吧！」之后东海继续说：「其实把这个给公司，公司说『这个不太行』还了回来。」



（图源：YouTube@SUPER JUNIOR截图）



（图源：YouTube@SUPER JUNIOR截图）

银赫也问：「你又再次执意放了回去？」东海说：「又把身材练了练，然后再次发送过去。」银赫还说是最差的小卡，不过...粉丝们一定都很想拿到啦 XD



（图源：YouTube@SUPER JUNIOR截图）



（图源：YouTube@SUPER JUNIOR截图）

（封面图源： YouTube@SUPER JUNIOR截图、twitter@elf_mini7u7）

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