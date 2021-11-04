明年就可以見到這位痞帥三流律師！李鍾碩拍攝《Big Mouth》的路透照公開～

時隔三年，李鍾碩又出現在了小銀幕上。

李鍾碩自從在2020年最後一天退伍之後就異常低調，除了偶爾發一些照片跟粉絲們打招呼之外，基本很少在公開場合露面。 粉絲們等待多時終於等到了他拍戲回歸的好消息，將在電視劇《Big Mouth》中擔綱男一號，飾演一名「三流律師」，還是和潤娥合作，又一對顏值CP要誕生了，觀眾們又可以大飽眼福了。



《Big Mouth》講述了勝率只有10%的三流律師接手一起殺人案訴訟後捲入一系列詭異事件的故事。李鍾碩飾演的朴昌浩捲入離奇事件後，不僅突然發生汽車追撞事故，並被驗出毒品陽性反應，還有大量的犯罪證據都指向了他，導致他被抓進監獄關了9天。 這9天中朴昌浩為了生存，啟動了自己的三寸不爛之舌，偽裝成「黑暗世界支配者Big Mouth」四處吹噓，挖掘出了自己的詐騙潛能，之後成為了天才詐騙犯。

日前韓網上就曝出了李鍾碩的路透照，久違的亮相讓粉絲們看得十分激動。 深色的西服是非常幹練有型的經典款，畢竟顏值擺在那裡，越是簡單的越是能突出他的氣場。



My love Park Chang Ho looks dashing and gorgeously handsome in suit..



I super love you already!



Credits to rightful owner of these pics#LeeJongSuk #BigMouth #BigMouse #빅마우스 pic.twitter.com/sc0VWUhHc4 — ♡ Lee Jong Suk My Boo ♡ (@LJSmyboo) November 3, 2021

每一次李鍾碩的新劇就跟他的造型一樣，總是讓人眼前一亮，這次痞帥的三流律師形象不知道又要迷倒多少女觀眾呢！

（封面圖源：IG@jongsuk0206）

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