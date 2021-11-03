中国电视台又来抄袭了！这次是《换乘恋爱》、《偶然成为社长》，连中国网友都看不下去狂喷：抄能力！

中国综艺又又又抄袭了韩国综艺，不仅被外网狂喷，连中国网友自己都看不下去了。

号称以综艺立台的芒果台（湖南卫视）最近官宣了两部新综艺，一部叫做《做朋友也没关系》，另一部为《云上的小店》，因为《乘风破浪的姐姐》和《披荆斩棘的哥哥》的热播，芒果台圈了不少综艺粉，这次间隔没多久就连连官宣两部新综艺，怎能叫观众不关注？

（图源：新浪微博@芒果TV、@湖南卫视云上的小店）

《做朋友也没关系》的是要打造一档青年情感图鉴真人秀节目，是做朋友关系的朋友？ 还是做朋友也没关系？ 节目让三对分手情侣约会重启，留人开启合宿生活，面对昔日前任和心动新人，他们会如何选择？ 而《云上的小店》则关注了乡村振兴，由4位明星共同经营一家便民小店，小店要满足村里的日常需求，承担起村里美食、文艺、社交中心的功能。

（图源：新浪微博@芒果TV、@湖南卫视云上的小店）

是不是极其眼熟？这不就是韩国最近大火的素人情感综艺《换乘恋爱》和车太铉、赵寅成的《偶然成为社长》吗？芒果台官宣之后立刻就在新浪微博上引爆了争议，被内地的网友们骂得体无完肤，明明可以制作出《披荆斩棘的哥哥》这类超具国民话题度的新颖综艺，为何偏偏要去抄袭他国综艺呢？广大网友批评芒果台：「我看综艺都是先入为主的，你们能不能不抄啊」、「恶心+丢人，被韩国人看到又要被骂」、「你们什么时候抄罗PD Youtube频道上的节目？」 、「太丢人了，前几天闹得《鱿鱼游戏》还不够吗」、「芒果台是要走黑红路线吗」、「你们要是买了版权就大大方方说出来，总比被骂到红好吧」、「其实国内有些综艺是买了版权的，但就是不说出来，据说就是为了蹭热度，毕竟黑红也是一种风格（这两档节目有没有买我也不知道）」、「抄能力」等。



（图源：tvN《偶然成为社长》、TVING《换乘恋爱》官方海报）

（封面图源：tvN《偶然成为社长》、TVING《换乘恋爱》官方海报）

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